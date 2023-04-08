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YDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama

08.04.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS giriş belgesi ekranı sınava az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın başvuruları 15-27 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınılabiliyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika?

YDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama

YDS/1-2023 için geri sayımda sona yaklaşılırken sınava dair soru sayısı, süre ve saat bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, nisan ayının gelmesiyle beraber YDS sınav giriş belgelerini de erişime açmıştı. İşte ÖSYM ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başvuruların 15-27 Şubat tarihleri arasında alındığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ösym bina logo

YDS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 180 dakika sürecek ve 80 soru sorulacak.

optik form ve kalem

YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav bitmesiyle birlikte YDS soru ve cevaplarının yüzde 15'i yayımlanacak.

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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

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