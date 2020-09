Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde final

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği katkılarıyla bu yıl 7.’si düzenlenen, ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ sona erdi. Festivalde en iyi 7 senaryo ve en iyi 4 film ödül aldı.

BTSO Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen gecenin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ülkeleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birinin kültürel ve tarihi miras olduğunu söyledi. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen her türlü eser ile değerlerin bir ülkenin geleceği için sahip çıkılması gereken bir zenginlik olduğunu dile getiren Başkan Burkay, “Tarihi ve kültürel birikimimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yola çıkan dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivali olan uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali bu önemli platformlar arasında yer alıyor. ‘Marifet iltifata tabidir’ sözünden hareketle sinemaya gönül vermiş başarılı gençlerimize bu gece ödüllerini takdim ettik. Festivale katılan ve ödül alan herkesi yürekten kutluyor, festivalin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivalin katılımcıların aydınlık dünyalarından kesitler sunduğunu belirterek, “Kısa film hazırlayanlar, kendini ifade etme konusunda çok şey keşfetmişlerdir. Mevlana’nın yaktığı kandillerden biri, hepimizi aydınlatıyor. Her bir damlayı kendi imbiklerinden geçirip, bize ve tüm insanlığa yeniden ulaştırdılar. Ödül alan, almayan tüm katılımcıları gösterdikleri gayret için tebrik ediyorum. Allah emeklerimizi zayi etmesin” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Türkiye’de sinema sektörünün yenilenme içerisinde olduğunu belirterek, “Özellikle milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş sinema ve diziler, halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanmaktadır. Bizler televizyon ve sinemayı kendi öz değerlerimizin doğru bilinmesi ve yaşatılması öğretilmesi için kullanmak durumundayız. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyor, katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede 7 en iyi senaryo ve en iyi 4 film olmak üzere toplamda 11 ödül sahiplerini buldu. Senaryo kategorisinde Fuzuli temalı ‘Hakikat Yolcusu’ filmi ile Ayşe Buse Uyanık, "Nesimi" temalı ‘Empati’ filmi ile Volkan Çınar, "Mehmet Akif Ersoy" temalı ‘İstiklal’ filmi ile Ahmet Abdullah Karaca’, "Yusuf Has Hacip" temalı ‘Kut’ filmi ile Ahmet Yücel, "Yunus Emre" temalı ‘Taştan Lale’ filmi ile Abdülkadir Yavuz, "Mevlana Celaleddin-i Rumi" temalı ‘Dinle’ filmi ile Nazlı Nuray Bilişik ve "Süleyman Çelebi" temalı ‘Gölge’ isimli film ile Ömür Onurlucan ödüle layık görüldü. Kısa film kategorisinde ise birincilik ödülünü Hasan Kalender, ikincilik ödülünü Ramazan Kılınç, üçüncülük ödülünü Kaldykoz Rakimcan, BTSO mansiyon ödülünü ise Eren Bektaş kazandı.



