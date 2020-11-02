YEDAŞ’tan ’Kan bağışı’ desteği

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle kampanya başlatan Kızılay’a destek verdi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. YEDAŞ, son olarak, pandemi nedeniyle azalan kan stokları için çağrıda bulunan Kızılay ile işbirliği yaptı.

Önce eğitim, sonra bağış

Samsun’da bulunan YEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde, Türk Kızılayı Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte şirket personeline kan ve kök hücre bağışı konularında eğitim verildi. Eğitim sonrası ise şirket yöneticileri ve personelin kan ve kök hücre bağışları gerçekleştirildi.

“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır”

Etkinliğe katılan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Kan vermenin sosyal yaşamda hayati bir öneme sahip. YEDAŞ olarak yılda en az 1 kez Kızılay ile ortaklaşa hareket ederek kan bağışında bulunuyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" dedi.