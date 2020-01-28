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Yedi Başak depremzedelerin yanında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye intikal ederek, sıcak yemek, kumanya, battaniye, gıda, insani yardım malzemeleri ve çocuklar için mont bere ve eldiven ulaştırdı.Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ilk olarak geceyi sokakta geçiren vatandaşlar için bölgeye battaniye ve kumanya ulaştırdı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye intikal ederek, sıcak yemek, kumanya, battaniye, gıda, insani yardım malzemeleri ve çocuklar için mont bere ve eldiven ulaştırdı.
Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ilk olarak geceyi sokakta geçiren vatandaşlar için bölgeye battaniye ve kumanya ulaştırdı. Depremin ilk saatlerinden itibaren yaraları sarmak üzere AFAD koordinasyonunda çalışan ekipler afet bölgesinde sıcak yemek ikramı ve kumanya dağıtımı da gerçekleştirerek yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Deprem sonrası artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyen vatandaşlar için çadır kurulumu ve kalacak yerlerle ilgili çalışmalar sürerken, Yedi Başak Derneği de Kültür Parkta günlük bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor. Yardımsever vatandaşlar, Gönüllü kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin dayanışması ile Elazığ ve Malatya’da yaralar sarılmaya çalışılırken yardım kuruluşları da AFAD koordinasyonu ile çalışmalara destek veriyor.
Depremin oluşmasının ardından panikle kendilerini dışarı atan ve üzerlerine giyecek bir mont dahi alamadan evlerinden ayrılan minikler için bölgeye kışlık mont bere ve eldiven gibi giyecekler gönderildi.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, “Depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızla Elazığ’ın yanındayız. Depremzedelerin yaşadıkları afet travmasını bir an önce atlatmaları için yardımseverlerin desteği ile çalışarak yaraları birlikte saracağız” şeklinde konuştu. Mustafa Bulut, “hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu Elazığ’da sıcak yemek ikramlarımız, kahvaltı ve kumanya dağıtımlarımız devam ediyor, deprem sırasında giyecek mont bile almaya fırsat bulamayan çocuklar için mont dağıtımı da yaparak minik yürekleri ısıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bulut, “Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Millet olarak başımız sağolsun. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Millet olarak el ele vermek suretiyle bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz, yardım çalışmalarımız sırasında bizlere destek veren ve yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize ve yardımsever halkımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

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