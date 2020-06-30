Yedi Başak Derneği bu yılın Kurban Bayramı temasını kamuoyu ile paylaştı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, “Kurbana Paylaşmak Yakışır” sloganı ile bu yılın Kurban Bayramı temasını kamuoyu ile paylaştı.

Yurt içi ve Yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olan ve mazlumların umudu haline gelen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu yıl da binlerce yetim, savaş mağduru ve muhtaç insana bayram sevinci yaşatmak üzere çalışmalarını tamamladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Kurban Bayramı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl “Kurbana Paylaşmak Yakışır” sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kurban kesim organizasyonu yapacaklarını söyledi. Bulut, "Kurban Allah’a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır. Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Derneğimiz her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı da başta Türkiye, Yemen, Arakan, Suriye, Gazze ve Afrika olmak üzere üç kıta da ‘Kurban Organizasyonu’ gerçekleştiriyor. Yeryüzünde açlığın, sefaletin ve susuzluğun çok tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkelerde, sizlerin yapacağı bağışlarla çocukların yüzlerinde bir tebessüm ve dua olmak başlıca hedefimiz. Derneğimiz Kurbana Paylaşmak Yakışır sloganıyla bayramın; kurban bağışlama ve her türlü hayır yapmaya sizleri teşvik ediyor. Bu yılki Afrika Kurban bedeli 600 TL, Yemen-Gazze-Arakan kurban bedeli 900 TL, Türkiye-Suriye kurban bedeli ise 1250 TL olarak belirlendi” dedi.

Mustafa Bulut, “Uluslararası alanda insani yardım konusunda faaliyet gösteren derneğimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun ve bereketli geçen Ramazan ayının ardından kurban çalışmalarımızı tamamladık. Derneğimiz bu yıl da 3 kıtada kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Güzel Ülkemiz başta olmak üzere yerlerinden edilmiş Arakanlı kardeşlerimize, açlık ve susuzlukla mücadele eden Yemen halkına, ambargo altındaki Gazze’ye, farklı bir rengimiz olan Afrika’da Nijer, Çad, Gana, Uganda, Somali, Tanzanya, Etiyopya ve yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’ye kurban sevincini ulaştırmaya çalışacağız. Kurban, bize hayatın hakikatini de ölümün hakikatini de hakikatin hakikatini de öncelikle ölüm gerçeği üzerinden hatırlatır. Çünkü ölümü anlayabildiğimiz zaman, hayatı anlayabiliriz ancak. İnsan, kurbanda ölümü bilfiil tecrübe ederek; acıyı, merhameti, sabrı, metaneti, çelik gibi bir direnme gücüne sahip olmayı öğrenir. Kurban, bize, ölüm gerçeğini kavratarak, bizi kendimize getirir... Bencilliklerimizden, kibirden, gururdan, böbürlenmekten, bütün şiddet ve zulüm biçimlerinden arındırır. Hayırseverlerimizin desteği ile bu yıl kurban eti dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Sözünü ettiğimiz ülkelerde ayrıca farklı insani yardım projeleri gerçekleştirerek binlerce mazlum insanın hayatına iyilikle dokunacağız. Allah’ın izniyle bayram vesilesi ile binlerce mazlum ailenin evlerine kurban eti götürerek bayram sevincini birlikte yaşayacağız şeklinde konuştu. Başkan Bulut, kurban bağışlarının nasıl yapılacağına ilişkin soruya ise, Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz dernek merkezimize gelerek ya da temsilciliklerimizi ziyaret ederek bizzat bağış yapabileceği gibi, derneğimizin banka hesaplarına Havale/EFT yaparak veya web sayfamızdaki online bağış sekmesi üzerinden işlemlerini yapabilirler” diye konuştu.

