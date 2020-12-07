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Yedi Başak üşüyen yürekleri ısıttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ projesi kapsamında Gaziantep, Batman ve Şanlıurfa’da İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı ulaştırarak üşüyen yürekleri ısıttı.’Kış Gelmeden, Sen Gel’ sloganı ile kış yardımlarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarına devam ediyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ projesi kapsamında Gaziantep, Batman ve Şanlıurfa’da İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı ulaştırarak üşüyen yürekleri ısıttı.
’Kış Gelmeden, Sen Gel’ sloganı ile kış yardımlarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yardımseverlerin destekleri ile temin edilen kömür, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
“İlk etapta 100 aileye kömür ulaştırdık”
Yardım dağıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil, bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazı insanlar yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Kış herkese aynı gelmiyor. Soğuk havada evinde ısınamayan ve çocukları ile üşüyen mağdur aileler var. Soğukların kendini iyice hissettirdiği bu günlerde bacası tütmeyen ev kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ‘Gaziantep, Batman ve Şanlıurfa’da sosyal incelemesi yapılan ailelere yakacak kömür yardımında bulunduk. Bu çalışmada ilk etapta 100 aileye kömür ulaştırdık. Gaziantep’te ve Derneğimizin temsilciliklerinin bulunduğu bölgelerde kömür yardım çalışmamız devam ediyor. ‘Üşüyen mazlumları sıcak bir iyilik ısıtır’ dedi.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden yardım talebinde bulunan ailelerin, sahada ki ekiplerin incelemesi ve gerekli araştırmaları yapması ile tespit edilerek kayıt altına alındığını belirten Bulut, doğru kitleye ulaşabilmek adına ince eleyip sık dokuduklarını söyledi. Araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu doğrulanan ailelere kömür dağıtımları gerçekleştirildiğini kaydeden Bulut, kış yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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