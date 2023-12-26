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  4. Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı

Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı

26.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Hüseyinoğlu Caddesi’nde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 50 FA 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan B.Ç., S.Ç. ve E.Ç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yediği mantardan zehirlenen S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü E.Ç.’nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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