Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller’de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede, gece saatlerinde etkili olan yağış Yedigöller Milli Parkı’nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kış lastiklerini taktırmayan çok sayıda sürücü, gitmek istedikleri Yedigöller’e ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Güzergahta denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri kış lastiği olmadan Milli Park’a gitmemeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Gerede ve Seben ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

