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Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı

25.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller’de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede, gece saatlerinde etkili olan yağış Yedigöller Milli Parkı’nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kış lastiklerini taktırmayan çok sayıda sürücü, gitmek istedikleri Yedigöller’e ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Güzergahta denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri kış lastiği olmadan Milli Park’a gitmemeleri konusunda uyarıyor.
Öte yandan, Gerede ve Seben ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yedigöller Milli Parkı

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