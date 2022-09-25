Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı mevkisinde görülen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu-Yedigöller yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, yoldan ayının geçtiğini fark etti.

Yamaçtan inen ayıyı bir süre takip eden sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Ayı, daha sonra ormanın içinde kayboldu.



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