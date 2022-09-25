YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

25.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedigöller'de ayı cep telefonuyla görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı mevkisinde görülen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu-Yedigöller yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, yoldan ayının geçtiğini fark etti.

Yamaçtan inen ayıyı bir süre takip eden sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Ayı, daha sonra ormanın içinde kayboldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldüBolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldü
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk olduTürkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldüGÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bolu cep telefonu ayı Yedigöller Milli Parkı kamera

Bolu Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:50
İkindi
16:13
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.