YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

BOLU HABERLERİ  | 13.08.2020 01:23 | Son Güncelleme

Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için Yedigöller bölgesinde düzenlenen "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliğinde bir araya geldi.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri ve meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripodlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra gerek meteor yağmurunu gerekse de Samanyolu Galaksisi'nin hareketlerini ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, AA muhabirine, 2 yılda bir göktaşı kaymalarını fotoğraflamak için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu muhteşem doğa olayının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştıklarını anlatan Canbaş, "Çünkü bizim bazı üyelerimiz içerisinden astronomi fotoğraflarına ilgi duyan arkadaşlarımız var. Hem onların hobilerini burada gerçekleştirmiş oluyoruz hem de fotoğraf kursumuza gelen arkadaşlarımıza yıldız pozlama tekniğini gösteriyoruz. Burada da bir uygulama yapmış oluyoruz." dedi.

Canbaş, Türkiye’de de gözlenebilen bu gökyüzü olayını fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "O yüzden bu akşam buradayız. Yedigöller yolundayız. 1600-1700 rakımlı bir tepedeyiz. Şehirden oldukça uzaktayız. Etrafımızda bize kirliklik yapacak bir ışık yok. Umarım en güzel şekilde meteor yağmurunun fotoğraflarını çekebiliriz". diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bandırmaspor’da Onur Göçmez dönemi

Bandırmaspor’da Onur Göçmez dönemi

Konyaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Konyaspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi

Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Bolu Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:04
İkindi
16:53
Akşam
20:02
Yatsı
21:33

Bolu Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

İklim Eczanesi
Merkez
Mina Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tarla sürerken yanan traktör küle döndü

Tarla sürerken yanan traktör küle döndü

Abant'ta Yağmur Altında Keyif

Abant'ta Yağmur Altında Keyif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.