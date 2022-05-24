Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü Düzgün Arslan: "Amacımız sektörle öğrenci arasında köprü olmak"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Düzgün Arslan, sektörle öğrenci arasında köprü olmayı amaçladıklarını, öğrencileri mezun edip göndermek yerine onları geleceklerine ve hayata hazırlamak istediklerini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, Almanca bilen tekniker veya teknik uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla Yeditepe Üniversitesi'nde Almanca eğitim veren meslek yüksekokulunun kurulduğunu bildirdi.

Elektronik teknolojisi, internet ve ağ teknolojileri, mekatronik ve otomotiv teknolojisi programlarında eğitim veren meslek yüksekokuluna ilişkin bilgi veren Arslan, "Amacımız, sektörle öğrenci arasında köprü olmak. Öğrencileri mezun edip göndermek yerine onları geleceklerine ve hayata hazırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, irili ufaklı 8-10 bin arasında Alman menşeli ya da Almanya'yla yoğun iş yapan firma bulunduğunu aktaran Arslan, Avrupa'nın teknoloji ve ekonomi anlamında lider ülkelerinden biriyle çalışmak gerektiğinde Almanca bilen tekniker ve teknik uzman eksikliği bulunduğunu kaydetti.

Meslek yüksekokulunda öğrencilerin, ilk yıl B2 seviyesinde Almancayı öğrenmesi için programı güncellediklerini bildiren Arslan, öğrencilerin ikinci ve üçüncü yarıyılda alanlarına ilişkin dersler aldıklarını, dördüncü yarıyılda ise onlara Türkiye'de veya koşulları sağlamaları durumunda Almanya'da iş yeri uygulaması olanağı sunduklarını belirtti.

İş yerlerinin Mesleki İşyeri Uygulaması sırasında öğrenciden memnun olması durumunda öğrenciye iş önerisi getirdiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Genç işsizliğin veya diplomalı işsizliğin çok yoğun olduğu ülkemizde önemli bir fırsat sunuyoruz. 97 öğrencimizin büyük bölümü Türkiye'de, pandemi nedeniyle limitli bir bölümü de Almanya'da Mesleki İşyeri Uygulaması koşullarını sağlayarak mezuniyet aşamasına gelmiştir. Halen Almanya'daki kurumlarla devam eden görüşmelerimizi de önümüzdeki dönem öncesinde neticelendirerek yapılacak iş birliği anlaşmaları ile öğrencilerimizin büyük bir bölümüne Almanya'da mesleki iş yeri uygulaması olanağı sunabileceğiz.

Öğrenci, Mesleki İşyeri Uygulaması sırasında firmadaki iş yeri temsilcisi ile birlikte proje üretmek zorunda. Çok ilgi çekici, güzel projeler ortaya çıkıyor. Bu projeler, öğrencinin kendini anlamasında ve kariyer planını yapabilmesinde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, iş yerinin uzun zamandır düşündüğü ama yapamadığı veya farklı bir bakış açısıyla gözden geçirebileceği bir iyileştirme projesi olabiliyor."

Bazı kurumlarla geliştirdikleri projeyle öğrencilerin ikili eğitime dahil olabileceğini aktaran Arslan, "Almanya'da hem çalışıp hem de eğitimlerine devam edebilecekler. Elbette, yalnızca bizim bu anlaşmaları yapmamız yeterli değil. Sevgili öğrencilerimizin de emek vermeleri, derslerinde başarılı olmaları, Almancalarını geliştirmeleri, yaptıkları ve orada yapacakları iş yeri uygulamalarında iletişim yetenekleri ve diğer öğrendiklerini uygulamaya koymaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bu adımları attıklarını belirten Arslan, firma açısından bakıldığında, onların ihtiyacını karşılayabilecek hazır iş gücü, öğrenciler açısından bakıldığında da kariyer imkanı sunabilen bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

