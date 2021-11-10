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Yeditepe Üniversitesi’nde "Atatürk'ü anma" etkinliği

10.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan: - "Atatürk, ömrü boyunca savaşmış ve tek bir yenilgisi yok. Yüz yıl öncesinde bunları düşünmek büyük bir deha gerektirir. Bütün dünya onun dehasını kabul etmiş durumda"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce düzenlenen anma töreni, İnan Kıraç Salonu’nda saat 09.05’te saygı duruşu ile başladı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, İstek Vakfı’nı ve Yeditepe Üniversitesi’ni şuurlu bir Atatürk gençliği yetiştirmek için kurduğunu belirtti.

Atatürk’ün hatıralarından örnekler verdiği konuşmasında Dalan, "Atatürk, ömrü boyunca savaşmış ve tek bir yenilgisi yok. Yüz yıl öncesinde bunları düşünmek büyük bir deha gerektirir. Bütün dünya onun dehasını kabul etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran da, Cumhuriyetin kurucusu ve Cumhuriyetin sonsuza dek yaşamasının yol haritası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının önünde saygıyla eğildiğini ifade ederek, "Sayısız başarı öyküsü, kitaplar, ölümüne kadar süren aralıksız çalışma, sayfalar dolusu iş, kurum, fikir, söz. Bütün bunlar 57 yıllık bir yaşama nasıl sığar diye düşünülebilir. Bunun sırrı, ulusunu çok sevmesi ve bu millete layık görüleni değil layık olduğu yaşamı verme mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Cüneyt Akalın da, "Atatürk’ün Ardından" başlıklı konferansında, Atatürk’ün cenazesi ve Anıtkabir’in yapılma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Atatürk’e layık bir anıt mezar projesinin kolay bir şey olmadığını belirten Akalın, Anıtkabir’in Türk mimarlar tarafından yapılmasının çok doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Tören sanatçı Gülsin Onay’ın piyano resitaliyle sona erdi.

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