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Yeditepe Üniversitesi'nden öğrencilere tavsiyeler

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın : - " Arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin 'yılmazlık' beceriniz gelişmemiştir" - " Adaylar, tercihin hayatın sonu olduğunu da düşünmemeliler"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, üniversite tercihi yapacak öğrencilere üniversitelerin öğrenci kulüplerinde görev almaları çağrısında bulunarak, "Arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin 'yılmazlık' beceriniz gelişmemiştir. Kulüp çalışmaları liderlik ve yılmazlık gibi kişisel özellikleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Aydın, Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programına katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Aydın, öğrencilere "Arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin 'yılmazlık' beceriniz gelişmemiştir." uyarısı yaptı.

Öğrencilere, üniversitede öğrenci kulüplerine katılma çağrısı yapan Aydın, bu kulüplerde yürütülen çalışmaların, liderlikten "yılmazlığa" pek çok becerinin gelişmesine fırsat sağladığını kaydetti.

"Liderlik geliştirir, girişimcilik ve yılmazlık geliştirir, bir arada çalışmayı gerektirir." ifadesini kullanan Aydın, "Liderlik çok önemli bir vasıf ama bu demek değildir ki herkes lider olacak. Bazıları da çok iyi bir takım oyuncusudur'. Kulüp çalışmaları liderlik ve yılmazlık gibi kişisel özellikleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi açısından önemli." dedi.

- "Pandemi 'esneklik' becerimizi geliştirdi"

Aydın, zorlu geçen Kovid-19 pandemisi ve uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerdeki "esneklik" becerisini geliştirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pandemi dönemi, gençlerimizin değişim ve estetik özelliğini ortaya çıkardı. Öğrenci kampüsteyken bir anda evine gitti ve sınıf yerine evinde, bilgisayarının başında eğitim almaya başladı. Eğer bu gencimiz, sınıftan eve geldim ve aynı performansı gösteriyorum demişse, o arkadaşım çok iyi bir esneklik yeteneğine sahiptir. Bu yetkinliklerin geliştirilmesi noktasında üniversitenin rolü var. Adaylar tercih yaparken üniversitenin bu özelliklerini de göz önünde bulundurmalı."

Ahmet Aydın, adayların, tercihin hayatın sonu olduğunu da düşünmemeleri gerektiğini ifade ederek,bunun bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Aydın, yatay geçiş ve çift anadalın isteyen ve emek veren bir öğrencinin yapamayacağı şeyler olmadığını da sözlerine ekledi.

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