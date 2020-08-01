Yeditepe Üniversitesi'nden öğrencilere tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, üniversite tercihi yapacak öğrencilere üniversitelerin öğrenci kulüplerinde görev almaları çağrısında bulunarak, "Arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin 'yılmazlık' beceriniz gelişmemiştir. Kulüp çalışmaları liderlik ve yılmazlık gibi kişisel özellikleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Aydın, Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programına katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Aydın, öğrencilere "Arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin 'yılmazlık' beceriniz gelişmemiştir." uyarısı yaptı.

Öğrencilere, üniversitede öğrenci kulüplerine katılma çağrısı yapan Aydın, bu kulüplerde yürütülen çalışmaların, liderlikten "yılmazlığa" pek çok becerinin gelişmesine fırsat sağladığını kaydetti.

"Liderlik geliştirir, girişimcilik ve yılmazlık geliştirir, bir arada çalışmayı gerektirir." ifadesini kullanan Aydın, "Liderlik çok önemli bir vasıf ama bu demek değildir ki herkes lider olacak. Bazıları da çok iyi bir takım oyuncusudur'. Kulüp çalışmaları liderlik ve yılmazlık gibi kişisel özellikleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi açısından önemli." dedi.