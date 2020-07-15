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Yediveren incirinin ’Turgutlu inciri’ olarak tescillenmesini istiyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftçiler, yetiştirdikleri "Yediveren" cinsi incirin "Aydın İncir"i olarak satışı yapıldığını savunarak "Turgutlu İnciri" olarak tescillenmesini istedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftçiler, yetiştirdikleri "Yediveren" cinsi incirin "Aydın İncir"i olarak satışı yapıldığını savunarak "Turgutlu İnciri" olarak tescillenmesini istedi. Çiftçilerden Salim Çetin, "Turgutlu’ya has bir incir olan yediveren incirimizi, Aydın’dan her gün sabah saatlerinde gelen tüccarlar alıp, Aydın inciri diye satıyorlar" dedi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yetişen Yediveren cinsi incirin "Aydın İnciri" olarak satışı yapıldığını savunan çiftçiler, "Turgutlu İnciri" olarak tescillenmesi amacıyla çağrıda bulundu. Yılda 7 kez ürün vermesi nedeniyle Yediveren olarak adlandırılan incirin Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten çiftçilerden Salim Çetin, "Turgutlu’ya has bir incir olan yediveren incirimizi, Aydın’dan her gün sabah saatlerinde gelen tüccarlar alıp, ’Aydın İnciri’ diye satıyorlar. Aydın İnciri bir ay sonra hasat edilmeye başlanacak. Turgutlu yediveren incirimiz, dünyaca ün yapmış olan Aydın İnciri diye satılıyor. Turgutlu’daki yetkililere sesleniyoruz. Ürünümüzün tescilini istiyoruz. Bu Turgutlu’ya has bir incir" dedi.
Yetiştirdikleri incirin "Aydın İnciri" olarak satıldığını savunan incir üreticisi Ali Demirel "Bölgemize özgü incirimizi yılda 7, 8 defa topluyoruz. Bizim incirimiz, Aydın İnciri olarak satılıyor. Bu incir Turgutlu’nun inciridir. Bu incir güç ve kuvvet verir" derken, incir üreticisi Yılmaz Elmas "Yediveren inciri Turgutlu inciridir, Aydın inciri değildir. Bizim incirimizi kendi adlarıyla satıyorlar. O yüzden incirimizin tescilini istiyoruz" diye konuştu.

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