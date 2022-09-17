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YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

17.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), 37 ülkede 40 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan TYS'ye Azerbaycan, Kazakistan ve Suriye'nin güvenli bölgelerinden yoğun katılım sağlandı.

TYS, Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu Ruanda ve Arjantin gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerin yanı sıra Türkistan gibi kültür merkezlerinin bulunmadığı yerlerde de uygulandı.

Enstitü, bugüne kadar 25 Türkçe Yeterlik Sınavı uygulaması gerçekleştirirken, 48 ülke ve 63 sınav merkezinde yaklaşık 20 bin kişi Türkçe dil yeterliklerini ölçmek amacıyla sınava katıldı.

2013'ten itibaren periyodik olarak yılda 3 kez kağıt tabanlı olarak uygulanan TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülürken, sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde “Türkçe Yeterlik Belgesi” veriliyor.

ALTE Kalite Nişanı’na (Q-mark) sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliğini taşıyor.

Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan adaylar, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Sınav sonuçları "sinav.yee.org.tr" adresinden ilan edilecek.

YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

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