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YEGEM’de kayıtlar başladı

MANİSA HABERLERİ  | 21.06.2020 14:57 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarına başladı.Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) 2020 - 2021 yılı kayıtları başladı.

YEGEM’de kayıtlar başladı

Yunusemre Belediyesi’nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarına başladı.
Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) 2020 - 2021 yılı kayıtları başladı. Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversite ile devam etmek isteyen öğrenciler için kurulan kurumda yeni eğitim öğretim yılında da uzman eğitim kadrosuyla hizmet verileceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizi uzman öğretmenlerimiz ile geleceğe hazırladığımız YEGEM’in 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarına başladık. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Gelecek nesiller olarak gördüğümüz öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri için desteğimiz sürecek.”
Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen velilerin ise Tevfiye YEGEM için (0236) 237 10 14, Millet Çarşısı YEGEM için ise (0236) 503 01 31 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekleri bildirildi.

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