Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından YEGEM’de tercih hareketliliği başladı.

2019 - 2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yoğun bir çalışma temposunun ardından düzenlenen YKS’de ter döken öğrenciler, tercih heyecanı yaşıyor. Öğrenciler eğitim hayatının geleceğine karar vermekte zorlanırken; Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) rehber öğretmenleri öğrencilerine bu süreçte destek oluyor.

Korona virüs tedbirlerine dikkat ederek sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan öğrenciler, YKS tercihlerini yapıyor. Tercihlerden memnun olduğunu dile getiren öğrencilerden Şeyda Nur Yiğit düşüncelerini, “Tercih danışmanlığı için buraya geldim. Öğretmenim sayesinde tercih sürecim çok iyi geçti. İyi ki YEGEM’e gelmişim. Yunusemre Belediyesi’ne yapılan hizmetten dolayı çok teşekkür ederim” sözleriyle ifade ederken Beyza Kengel ise duygularını şunları söyledi: “Eğitim süreci başarılı geçti. Öğretmenlerimiz gayet ilgiliydi. Şu anda tercih sürecindeyiz. Rehberlik öğretmenimiz çok ilgili bir şekilde bana yardımcı oluyor. Yapılan hizmetten dolayı herkese çok teşekkür ederim.”

