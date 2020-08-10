YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. YEGEM’de tercih hareketliliği başladı

YEGEM’de tercih hareketliliği başladı

MANİSA HABERLERİ  | 10.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından YEGEM’de tercih hareketliliği başladı.2019 - 2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yoğun bir çalışma temposunun ardından düzenlenen YKS’de ter döken öğrenciler, tercih heyecanı yaşıyor.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından YEGEM’de tercih hareketliliği başladı.
2019 - 2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yoğun bir çalışma temposunun ardından düzenlenen YKS’de ter döken öğrenciler, tercih heyecanı yaşıyor. Öğrenciler eğitim hayatının geleceğine karar vermekte zorlanırken; Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) rehber öğretmenleri öğrencilerine bu süreçte destek oluyor.
Korona virüs tedbirlerine dikkat ederek sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan öğrenciler, YKS tercihlerini yapıyor. Tercihlerden memnun olduğunu dile getiren öğrencilerden Şeyda Nur Yiğit düşüncelerini, “Tercih danışmanlığı için buraya geldim. Öğretmenim sayesinde tercih sürecim çok iyi geçti. İyi ki YEGEM’e gelmişim. Yunusemre Belediyesi’ne yapılan hizmetten dolayı çok teşekkür ederim” sözleriyle ifade ederken Beyza Kengel ise duygularını şunları söyledi: “Eğitim süreci başarılı geçti. Öğretmenlerimiz gayet ilgiliydi. Şu anda tercih sürecindeyiz. Rehberlik öğretmenimiz çok ilgili bir şekilde bana yardımcı oluyor. Yapılan hizmetten dolayı herkese çok teşekkür ederim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:21
İkindi
17:09
Akşam
20:18
Yatsı
21:46

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.