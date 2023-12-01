Yeğen nasıl yazılır? Yeğen mi yiğen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Bu zenginlik bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi, farklı kelimelerin bir araya gelerek yeni anlamlarda ve birleşik türde olan kelimelerin üretilmesi ve yabancı kökenli kelimelerin varlığı gibi sebeplere bağlıdır. Yazım yanlışları da en çok bu kelimelerde yapılır. Türkçe yazım kurallarına uyulması bu hataların önüne geçilmesini sağlar. Yazım yanlışının yapıldığı bir diğer durum da bazı kelimelerin halk arasındaki söyleniş biçimlerinin yanlış oturmuş olmasıdır.

Yeğen nasıl yazılır?

Yeğen TDK’nın (Türk Dil Kurumunun) resmi internet sayfasındaki Türkçe Sözlük bölümünde isim ve ünlem türlerinde asıl ve mecaz anlamları ile yer alır. Buna göre isim türündeki ilk anlamı birine göre kardeş çocuğudur. Mecaz anlamında ise yetişkinlerin yakın gördükleri gençler ve çocuklar için de kullanılır. Ünlem türünde yeğen, yaşlı insanların kendinden daha küçük yaşta olanlar için kullandığı seslenme ifadesidir. Hayvan biliminde kullanılan yeğen deve birleşik kelimesi de bu kelimeden üretilmiştir. Bu kelimenin doğru yazımı yeğen şeklinde olmalıdır.

Yeğen mi yiğen mi?

Yeğen yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Bu karışıklık hem kelimenin söyleniş biçiminde hem de yazımında olabilir. Çünkü yeğen kelimesi halk arasında çoğu zaman yiğen şeklinde söylenebilmektedir. Söylenişten kaynaklanan bu hata kelimenin yazımına da yansıyabilir. Yeğen doğru yazılışı için iki e harfi kullanılır. Yiğen şeklinde yazımı yazım hatası kabul edilmektedir. Ancak günlük konuşmada bazı ağızlara yiğen olarak oturduğu için söylendiği şekilde yazılarak yazım hatası yapılmış olur. Kelimenin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek cümleler şunlardır:

Doğru: O sarışın çocuk benim yeğenimdi.

Yanlış: Ben onun öğretmenin yiğeni olduğunu bilmiyordum ki.







