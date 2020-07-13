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Yeğenini öldüren dayı adliyeye sevk edildi

BURSA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bursa’da yeğenini av tüfeği ile öldüren dayı, adliyeye sevk edildi.Olay, Gemlik ilçesi Şahinyurdu Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da yeğenini av tüfeği ile öldüren dayı, adliyeye sevk edildi.
Olay, Gemlik ilçesi Şahinyurdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (60), ablasının oğlu Ahmet Top (38) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Daha sonra Ahmet Top’un taşkınlık yapıp, köy meydanında bulunan marketin camlarını kırdığını öğrenen dayı S.D., av tüfeği ile yeğenini vurdu. Ahmet Top olay yerinde hayatını kaybederken, S.D. Gemlik İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan dayı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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