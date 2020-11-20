Yelken yarışlarının geliri depremzedelere bağışlanacak

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi’nin 5. ayağı 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışların geliri İzmir’deki depremzedelere bağışlanacak.

Marmaris’te 4. ayak yarışları Mart ayında yapılmıştı. Pandemi sebebiyle ertelenen kış yarışlarının son iki ayağı ise 2020 yılı bitmeden gerçekleşecek. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşecek olan yarış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarışın tüm geliri İzmir depreminde zarar gören ailelere destek olmak için bağışlanacak. Bu yıl 12.cisi düzenlenen ve pandemi ile ertelenen 6 ayaktan oluşan yarışların 6. Ayağı da Aralık ayında yapılacak olan yarışlar ile şampiyonlar belirlenecek.



PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler