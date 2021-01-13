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Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

13.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekûn kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi´ne (SİVTAŞ) ait yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay içerisinde başlayacak, Şubat ayında ise seri üretime geçilecek.Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yem fabrikasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; “Tarım ve hayvancılık alanında attığımız adımlar bugün ortak akıl dediğimiz kültürün bilinçlenmesiyle ortaya çıktı.

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekûn kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi´ne (SİVTAŞ) ait yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay içerisinde başlayacak, Şubat ayında ise seri üretime geçilecek.
Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan yem fabrikasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; “Tarım ve hayvancılık alanında attığımız adımlar bugün ortak akıl dediğimiz kültürün bilinçlenmesiyle ortaya çıktı. SİVTAŞ ben inanıyorum ki bizim dua alacağımız bir eser olacak. Yem fabrikasını kurduk. Kâr edelim demiyoruz. Oradan birilerine rant sağlayalım demiyoruz. Çiftçi ile sözleşmeli üreticilik olsun. Yemde kullanılan bitki ne ise çiftçiye onu ektirsin; onu alsın. Yemini satsın, sütünü alsın. Bir döngü sağlasın. Güvenli liman olsun. Kazanan üretici, çiftçi olsun. Çiftçinin ürününü alsın, sütünü alsın, buğdayını alsın. Bunu yaptık. İyi bir noktaya da geldik. 1 yıl önce temelini attık. Normal şartlarda geçen sene 29 Ekim´de üretime başlayacaktı, pandemiden dolayı gecikti ama Ocak ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak. Bu süreçte içeride ve dışarıda buna inanmayan herkes ‘Biz SİVTAŞ ile ne yapabiliriz?´ diyerekten şu anda sıraya girdi. Bu noktada SİVTAŞ´la ilgileniyorlar. İnsan mutlu oluyor. Ektiğimiz tohumların filiz vermesi çok önemli. Diğer yandan süt işleme tesisi kuracağız. Onu yaparken de birliklerle veya özel sektörle rekabet etme diye bir derdimiz yok. Biz sütün değerlendirilip değerinde satılmasını istiyoruz” dedi.

Yem fabrikasında deneme üretimleri bu ay başlayacak

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