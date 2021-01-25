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Yemek artıkları ziyan olmuyor, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor

25.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta faaliyet gösteren kamu kurumları Belediye tarafından sokak hayvanları için doğaya yem bırakılması etkinliğine destek verdi.Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk havaların etkisini hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için düzenli olarak doğaya yem bırakıyor.

Sivas’ta faaliyet gösteren kamu kurumları Belediye tarafından sokak hayvanları için doğaya yem bırakılması etkinliğine destek verdi.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk havaların etkisini hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için düzenli olarak doğaya yem bırakıyor. Etkinliğe dahil olmak isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde diğer kamu kuruluşları da destek vermeye başladı. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yemekhanesindeki yemek artıkları ve diğer kurumların yemekhanelerinden toplanan yiyecekler Seyfebeli’nde bulunan Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamlarını sürdüren can dostlara ulaştırılıyor.
"Kar sokak hayvanları için romantik yağmıyor"
Hayvan Hakları Federasyonu adına söz alan Özge Nihan Çubukçu, karın sokak hayvanları için romantik yağmadığını belirterek “Her taraf bembeyaz karla kaplı ve kar sokak hayvanları için romantik yağmıyor. Bu hayvanlar soğukla mücadele ediyor bir de üzerine açlık binerse ve 16 saati geçerse donarak ölürler. Bu sebeple evimizde artan 1 pirinç tanesini bile ziyan etmeden evimizin önüne koyabilirsek onların yaşamına çok önemli bir katkı sunarız. Bugünde İrem Hanım öncülüğünde DSİ ve birkaç kurumun katılımı ile düzenli olarak bu bölgeye yemek artıkları gelecek, belediyemize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Bozkurt ise “DSİ başta olmak üzere kurumlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Can dostlarımız için çeşitli gıda yardımında bulunuyorlar, kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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