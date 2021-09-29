Yemek borusu yırtılan turist erken müdahaleyle hayata döndürüldü

ZEHRA TEKECİ - Antalya'da kaldığı otelde aniden fenalaşan İran uyruklu ABD'li turist Alireza Hosseini Kargar, ender görülen bir hastalık olan ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan yemek borusu yırtılması olarak bilinen "Boerhaave Sendromu"nun erken teşhisinin ardından yapılan müdahaleyle yaşama tutundu.

Kaliforniya'dan Antalya Belek'te bir otele tatile gelen evli ve iki çocuk babası Kargar, 17 gün önce sabah saatlerinde odasında yatarken aniden nefes alamamaya başladı.

Otel yetkililerinden yardım isteyen Kargar şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle ambulansla Memorial Antalya Hastanesi acil servisine götürüldü.

Kargar'a burada ender görülen ve yemek borusunun mideye geçiş bölümünde basınca bağlı yırtık meydana gelmesi olarak bilinen "Boerhaave Sendorumu" teşhisi konuldu.

Genel ve göğüs cerrahisi alanında uzman doktorlar tarafından acil ameliyata alınan Kargar, yapılan müdahaleyle hayata döndü.

- "Hasta geldikten sonra erken teşhis ve müdahale edilirse başarılı olmak mümkün"

Memorial Hospital Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, bu hastalığın tedavi edilmesinde en önemli unsurun erken müdahale olduğunu anlattı.

Tedavinin genel ve göğüs cerrahi işbirliğinde yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Burada en önemli şey zaman. Hasta geldikten sonra erken teşhis ve müdahale edilirse başarılı olmak mümkün. Çok sık görülmemesi nedeniyle kolaylıkla gözden kaçabilir. Bu nedenle ölümcül riski yüksektir. 24 saatten geç kalınan hastalarda organ yetmezliği ve daha kötü sonuçlar görülebiliyor. Erken tanı, hızlı müdahale ve ortak çalışmayla başarıyı sağladık. Bu süreçte yoğun bakım ve ilaç tedavisi de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrah Operatör Doktor Mustafa Türkay Belen de her 10 binde 1 kişide görülen hastalığın en sık 30-40 yaş grubunda çok yemek tüketen, tütün kullanan ve alkol alan bireylerde karındaki basıncın artması kusma ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıktığına dikkati çekti.

Kargar'ın hastalığı tetikleyecek bir durumu olmadığını belirten Belen, "Hastanın karın ve mide bölgesine baktığımızda sıkıntıya dair bir bulguya rastlamadık. Durumun mide yemek borusu bileşkesindeki noktanın delinmesi ve patlamasından dolayı olabileceği düşüncesiyle göğüs cerrahı hocamıza haber verdik. Cerrahımızla yaptığımız kontrolde mide asidinin akciğer bölgesine geldiğini ve bölgeyi yaktığını fark ettik. Başarılı bir operasyondan sonra birkaç günlük yoğun bakım sürecimiz oldu. Servise alınan hastamızı da çok şükür taburcu ediyoruz." diye konuştu.

- Kargar 49'uncu yaşına yoğun bakımda girdi

Kargar ise, rahatsızlandığı geceye dair sadece nefes alamadığını ve karnındaki ağrıyı hatırladığını dile getirdi.

Kendisini şu an çok iyi hissettiğini anlatan Kargar, şunları kaydetti:

"Bir tıp ve sağlık çalışanları vardır bir de insanlar vardır. Ben burada insanlık gördüm. Doktorlarım, yoğun bakım çalışanları bir olup bana insanlığı gösterdiler. Böyle bir şeyi hayatım boyunca hiç yaşamadım. Hastanede hayatımı kurtaran iki meleğin eline düştüm. Bunun için onlara sonsuz minnettarım. Hastane çalışanları ve tüm ekip, kendi sorumlulukları ne olursa olsun bana sevgiyle kucak açtılar. Bu onların işlerinin çok üzerinde, ender bir şey. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Başka bir yerde daha iyi bir tedavi olamazdım. Ve bu hastaneye geldiğim için çok şanslıyım. Onlara hayatımı borçluyum. Aynı zamanda yoğun bakımda 49'uncu yaşıma girdim. Türkiye'de yeni bir hayata başladım."

Kargar'ın eşi Elizabeth Hosseini Kargar da eşinin hastalandığı sırada Kaliforniya'da olduğunu dile getirdi.

Eşi için çok endişelendiğini ve hemen Türkiye'ye geldiğini belirten Kargar, "Onun doğum gününü yoğun bakımda kutladık. Çalışanlar ve hemşireler harikaydı. Hep birlikte ona 'iyi ki doğdun' şarkısını söyledik. O sırada uyanık olmasa da biliyordum ki o kutlamamızı duyuyordu." dedi.

