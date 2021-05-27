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Yemek siparişlerini baba yadigarı traktörle müşterilere ulaştırıyorlar

27.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek siparişlerini baba yadigarı traktörle müşterilere ulaştırıyorlar

Karabük'te pide salonu işleten aile, baba yadigarı traktörle paket servisi yapıyor.

Soğuksu Mahallesi'nde ailesiyle pide salonu işleten ve siparişleri müşterilerine babasından kalan 1979 model traktörle ulaştıran 44 yaşındaki Turgut Ekinci, gazetecilere, yaklaşık 1 yıl önce pide salonu açtığını söyledi.

"Rahmetli babamdan kaldığı için onun hatıralarını yaşatmak gibi bir düşüncemiz oldu." diyen Ekinci, bu düşüncenin zamanla müşteriler tarafından da ilgi gördüğünü belirtti.

Ekinci, müşterilerin sipariş verirken "Traktörlü pide salonu orası mı?" diye sorduğunu aktararak, "Bu ilgiyi devam ettirmek için servisimizi traktörle yapıyoruz. Baba yadigarı traktörümün devamlı gözümün önünde kalmasını istedim. Traktörün manevi değeri var." diye konuştu.

Babasıyla paket servisi yapan 18 yaşındaki Mustafa Can Ekinci de siparişi traktörle götürünce müşterilerin şaşırdığını kaydetti.

Traktörün müşterilerin dikkatini çektiğini anlatan Ekinci, "Müşteriler önce şaşırıyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Kornaya basıp 'Siparişiniz geldi.' deyince şaşırıyorlar." ifadesini kullandı.

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