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Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor

21.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bu alanda bilinçlenmesi için yeni bir kampanyaya start verdi

İSTANBUL (AA) - Kurumsal sosyal sorumluluk çatısını gıda üzerine konumlandıran ve gıda sürdürülebilirliği alanında öncü çalışmalara imza atan Yemeksepeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bu alanda bilinçlenmesi için yeni bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda israfını odağına alan Gülşen Manisalı imzalı çocuk kitabı Bol Kepçe Lokantası'nın ilk 4 bin baskısı için Can Yayınları ile iş birliği yaptı.

Can Yayınları iş birliğinde gerçekleştirilen, çocuklarda ve ailelerde gıda konusunda farkındalık oluşturması hedeflenen bu kampanya kapsamında, 23 Nisan’da, Yemeksepeti Banabi’nin 23 Nisan kategorisinden 75 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ilk 4 bin Yemeksepeti kullanıcısına, gıda israfını çocuklara samimi ve bilgilendirici bir hikayeyle anlatan Bol Kepçe Lokantası kitabını hediye edilecek.

Yemeksepeti, sürdürülebilirlik çalışmaları alanında gıda konusuna öncelik veriyor.

Bu kapsamda iş ortağı işletmeler ve kullanıcılarının da dahil olduğu pek çok projeye imza atıyor. Son olarak birlikten lezzet doğar girişimi ile askıda yemek bağışını başlatan Yemeksepeti, böylece kullanıcılarının yemek siparişi verirken aşevlerine sağlıklı ve sıcak yemekleri bağış yapabilecekleri bir proje tasarladı ve bu kapsamda sunulan menülerdeki ücret indirimlerini de finanse etti.

23 Nisan projesiyle bu kez çocukların gıda sürdürülebilirliği alanında gelişimine odaklanan Yemeksepeti, bu alandaki öncü çalışmalarına yenilerini ekleyerek gıdanın korunmasında sorumluluk üstlenmeye devam edecek.

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