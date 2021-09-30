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Yemeksepeti, "Aklındaysa Kapında" sloganıyla marka konumunu yeniledi

30.09.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti, "Aklındaysa Kapında" sloganıyla marka konumunu yeniledi

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, yenilenen marka konumlaması dahilinde Yemeksepeti ve alt markalarının logolarını, ekosistemin ihtiyaçlarına göre başlattığı dönüşümü yansıtacak şekilde yeniledi.

Yemeksepeti açıklamasına göre, Türkiye’nin hızlı ticaret platformu, "Aklındaysa Kapında" sloganı ile kullanıcılarının istedikleri her ürünü hızlı, güvenilir ve pratik şekilde dakikalar içinde kapısına ulaştırıyor.

Platform, 20 yıl önce zamanının çok ötesinde bir vizyonla restoranları dijitalleştirerek başladığı hizmet yolculuğunda ekosistemin ihtiyaçlarına göre değişmeye ve dönüşmeye de devam ediyor.

Yenilenen marka konumlaması dahilinde Yemeksepeti ve alt markalarının logoları da bu dönüşümü yansıtacak şekilde yenilendi. Yemeksepeti’nin yemek siparişinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan marka, bundan böyle nar çiçeği rengini kullanarak, tüm hizmetlerin aynı çatı altında Yemeksepeti güvencesiyle sunulduğuna işaret ediyor.

Yeni kurumsal kimlik için seçilen nar çiçeği rengi şirketin dinamizmini, canlılığını ve enerjikliğini sembolize ederken, müjdelerle dolu parlak bir geleceğe ve bolluğu simgeleyen, üretken bir döneme işaret ediyor.

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