YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

19.08.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pilot proje kapsamında Yemeksepeti dronuna yüklenen yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki sipariş kullanıcının bulunduğu konuma indirildi

Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, İstanbul’un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatı yaparak geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetti.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile iş birliği içinde hayata geçirilen proje kapsamında, Yemeksepeti kullanıcısının siparişini koordinatlarla birlikte vermesinin ardından, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan sipariş Yemeksepeti dronuna yüklendi ve sonrasında yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma drondaki vinçle indirildi.

Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde dronla teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. İnsansız hava taşıtlarıyla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanabilecek ve özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için de önemli fırsatlar sunacak. Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, dronla teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.

Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldıCumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
GÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yemeksepeti

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.