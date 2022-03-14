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Yemeksepeti, karbon ayak izini dengeledi

14.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti, karbon ayak izini dengeledi

İSTANBUL (AA) - Her gün 27 milyonu aşkın kullanıcısına ihtiyaçlarını hızla ve güvenle ulaştıran Yemeksepeti, 2020 ve 2021 yıllarına ait karbon emisyonlarını, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ege Orman Vakfı iş birliğiyle, İzmit Derince bölgesinde oluşturduğu iki ormanla dengeledi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, h-ticaret, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarında Türkiye’ye kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da sektörde bir ilke imza attı.

Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle kapsamındaki tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekibinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık iki ormanı doğaya kazandırdı.

Yeni ormanlaşma projeleri ile birlikte ise Yemeksepeti, her sene, karbon ayak izini düzenli olarak hesaplayarak, doğadaki emisyon izlerinin dengelenmesi adına gereken tüm çalışmaları yerine getireceğinin sözünü veriyor.

Yemeksepeti ormanları kurumun dünyaya verdiği değerin bir göstergesi olmasının yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlara bir çağrı niteliği taşıyor. İklim krizine karşı mücadelede birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Yemeksepeti, başta hızlı ticaret sektörü olmak üzere tüm iş dünyasını sorumluluk almaya, tüketicileri de bilinçli seçimlerle bu harekette yer almaya davet ediyor. İmza attığı her projeye yaratıcılık unsurunu da katan Yemeksepeti, karbon ayak dengeleme süreçlerini de yakında duyuracağı büyük çaplı bir iletişim çalışması ile anlatacak.

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