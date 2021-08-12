Yemeksepeti, Marketyo'yu satın aldı

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, yerel esnafı dijitalleştirmeyi hedeflediği "Yemeksepeti Mahalle" için ilk adımı Marketyo'yu satın alarak attı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını tek bir platform altında karşılamayı hedefleyen Yemeksepeti, yeni hizmeti “Yemeksepeti Mahalle” ile yerel esnafı dijitalleştirmeyi, yerel market zincirlerinin büyümelerini desteklemeyi ve pazar yerinde çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Yemeksepeti, gelecek günlerde kullanıcılarına sunacağı “Yemeksepeti Mahalle” hizmeti öncesinde aldığı stratejik karar doğrultusunda, Marketyo’yu satın aldı.

60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo satın alımı ile yerel marketlerin çevikliği, kampanya çeşitliliği, geniş ürün gamı ve ürünlerin tazeliği “Yemeksepeti Mahalle” hizmetinin önemli bir parçası olacak.

“Yemeksepeti Mahalle” adını alacak bu yeni hizmet ile kullanıcılar, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına sahip olacak.

Yemeksepeti Mahalle ile hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Yemeksepeti, “hızlı ticaret” olarak tanımlanan ve kullanıcıların istedikleri her ürüne kısa sürede ulaşabildikleri hizmetleri kapsayan bu pazardaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Diğer yandan Yemeksepeti yeni hizmeti "Mahalle" ile esnafı dijitalleştirerek esnaf ve zanaatkarların sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. 20 yıllık tecrübe ve güvencesiyle yemek sektörünü dijitalleştirip restoranların çağı yakalamasını ve gelişmesini sağlayan Yemeksepeti, şimdi de mahalle esnafını dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkısını artıracak.

Yemeksepeti bu yatırımı ile sektördeki en önemli lokal satın almalarından birine imza atarak, girişimcilik ekosisteme katkısı açısından da ciddi bir örnek teşkil ediyor.

- “Mahalle esnafının dijitalleşmesini sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, şunları kaydetti:

“Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız.”

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki de 2019 yılında hayata geçirdikleri "Yemeksepeti Banabi"nin hızla büyümesinin ardından, hizmet ağlarını genişletmek amacıyla, "Yemeksepeti Mahalle"yi kullanıcılarla buluşturmaya karar verdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörün hızlı ticarete evrimi ile kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için hiç durmadan geliştirmelere devam ediyor ve geleceği şekillendiriyoruz. Hem kullanıcılarımıza fayda sağlamak hem de iş ortaklarımızla birlikte sağlıklı bir şekilde büyümek her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Yemeksepeti olarak mahallenin esnafına sahip çıkarken tüketicilerimize bildikleri ve tanıdıkları ürünlere ulaşabilme fırsatı sunuyoruz. Mahallenizde alışık olduğunuz ve tanıdığınız kasap, manav, şarküteri, bakkal, kuruyemişçi, petshop, aktar, balıkçı vb. küçük işletmeler artık gerçek bir dijitalleşmeye adım atıyor. Mahalle esnafını dijitalleştirmek ve sürdürülebilir şekilde yeni çağa hazır olmalarını sağlamak bizim şirket olarak yeni dönemdeki hedefimiz. ‘Yemeksepeti Mahalle’ye iş yerlerinin hızla entegrasyonlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil aplikasyon sayesinde esnaflar akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabilecekler.”

Marketyo CEO’su Özer Fırat ise Yemeksepeti’nin gerçekleştirdiği yatırım kararından son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yemeksepeti'nin sektörünün kurucusu ve fark yaratan bir şirket olduğunu belirten Fırat, "Bu noktada gerçekleştirilen satın alma konusunda çok heyecanlı ve gururluyuz. Yıllardır yerel market zincirleriyle bir aile olduk ve şimdi onlarla daha büyük bir iş birliğine girebilme şansına sahibiz. Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor. Bu vesileyle, yarattığı başarı hikayesiyle Türkiye’de çok önemli bir yeri olan ve tüm girişimcilere ilham veren Nevzat Aydın’a ve Yemeksepeti ailesine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yerel marketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama fikrinden doğan ve sahip olduğu tam entegrasyon ve gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde, SaaS (Software as a Service) modeliyle 2015’ten beri yerel marketlere hizmet veren online market alışveriş platformu Marketyo, 2015’te kuruldu.

Yerel market zincirlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunduktan sonra, kendi platformunu ilk kez geçen yıl haziran ayında tüketiciler ile buluşturdu. Perakende uygulamaları arasında coğrafi yaygınlık açısından ilk sıralarda yer alan Marketyo, “bildiğin market” anlayışı ile 60 ilde 2 binden fazla market noktası aracılığıyla hizmet veriyor.

