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Yemeksepeti, Marmaris koylarında jet ski ile teslimata başladı

08.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti, Marmaris koylarında jet ski ile teslimata başladı

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, Marmaris koylarında bulunan teknelere, bölgedeki üye restoranlardan jet ski ile teslimat hizmetine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nin yenilikçi teslimat projelerinden bir yenisi daha hizmete girdi.

Anlaşmalı restoran menülerinde bulunan yiyecek ve içecekler, Marmaris koylarındaki teknelere Yemeksepeti jet ski'leri ile teslim edilmeye başlandı.

Bölge restoranların menülerinde yer alan yemekleri Marmaris koylarının açıklarında bulunan teknelere ulaştırmaya başlayan Yemeksepeti jet ski'leri, yaz sezonu boyunca bu ayrıcalıklı hizmeti sunmaya devam edecek.

Sezon boyunca Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski'leri ile sipariş teslimatı yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.

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