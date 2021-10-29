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Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

29.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında başlayan Yemin dizisinin oyuncuları, farklı projelerde kendilerini göstermeye devam ediyor. Dizide, Cihan karakterini canlandıran oyuncu Barış Yalçın'ın Hercai'de oynadığı ortaya çıktı.

Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

Focus Yapım’a ait olan ve başrollerini Tuba Ünsal, Serhan Yavaş, Zeyno Üstünışık ve Barış Yalçın’ın paylaştığı Yemin dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci karşısına geldi.

Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

Barış Yalçın, projede Tuba Ünsal’ın hayat verdiği Leyla'ya takıntısı olan Cihan karakterini canlandırıyordu. O zamanların genç oyuncusu Barış Yalçın, sonrasında da pek çok projede yer aldı.

Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

Bu projeler arasından en dikkat çeken ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nü Türkiye’ye tanıtan Hercai isimli yapım oldu.

Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

Barış Yalçın son sezonunda dahil olduğu dizide, Reyyan’ın babası rolündeydi. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Yalçın, değişimiyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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