Yemin dizisinin Cihan’ı Barış Yalçın bakın Hercai’de hangi rolü oynamış!

Focus Yapım’a ait olan ve başrollerini Tuba Ünsal, Serhan Yavaş, Zeyno Üstünışık ve Barış Yalçın’ın paylaştığı Yemin dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci karşısına geldi.

Barış Yalçın, projede Tuba Ünsal’ın hayat verdiği Leyla'ya takıntısı olan Cihan karakterini canlandırıyordu. O zamanların genç oyuncusu Barış Yalçın, sonrasında da pek çok projede yer aldı.

Bu projeler arasından en dikkat çeken ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nü Türkiye’ye tanıtan Hercai isimli yapım oldu.

Barış Yalçın son sezonunda dahil olduğu dizide, Reyyan’ın babası rolündeydi. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Yalçın, değişimiyle dikkat çekti.

