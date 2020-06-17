YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yengesini balta ile yaraladı

Yengesini balta ile yaraladı

ORDU HABERLERİ  | 17.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yengesine balta ile saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yengesine balta ile saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahısla ağabeyini eşi Ş.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T. eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Kafasından yaralanan Ş.T. ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.
M.T. isimli şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Ordu Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:10
Yatsı
22:01

Ordu Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Gündoğdu Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Yenimahalle Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi
Fatsa
Nokta Eczanesi
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Lale Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.