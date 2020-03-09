Yeni alınacak otobüslerin rengi anket ile belirlenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınacak olan otobüslerin ne renk olacağına halk karar verecek. Yapılacak anket ile otobüslerin rengi belirlenecek.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Malatya Otobüs Taşıma A.Ş’ye (MOTAŞ) 20 adet yeni otobüs alımının yapılacağı belirtildi. Alınacak tüm otobüslerin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olacağı belirtilen açıklamada, otobüslerden 15 tanesinin 12 metre, 5 tanesinin ise 18 metre boyunda olduğu bildirildi. Yeni otobüs alımları ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve yüklenici firmaya otobüs renklerinin yapılacak anket sonrası bildirileceği belirtildi.

Malatyalılar, toplu taşımada hangi renk otobüs görmek istediklerini Büyükşehir Belediyesinin www.malatya.bel.tr isimli web sitesinde düzenlenen “yeni belediye otobüslerimizin hangi renk olmasını istersiniz’ sütununda yer alan ankete katılarak belirleyebilecekler.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde yer alan ankete tıklayarak, ekranda beliren otobüslerin yanındaki kutucuklardan Kırmızı, Sarı, Erguvan, Turuncu, Turkuaz ve Yeşil renkten istediklerini tercih edebilirler.

Büyükşehir Belediyesinin otobüs renkleri ile ilgili anketinin 16 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği, anketin sona ermesinden sonra en çok oyu alan rengin tercih edilerek firmaya bildirileceği ifade edildi.

