YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yeni araçlar Bafra’nın hizmetinde

Yeni araçlar Bafra’nın hizmetinde

SAMSUN HABERLERİ  | 11.12.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu.Bafra Belediyesi pandemi döneminde vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirmeye devam ederek hizmet kalitesini arttırıyor.

Bafra Belediyesi tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu.
Bafra Belediyesi pandemi döneminde vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirmeye devam ederek hizmet kalitesini arttırıyor. Meclis kararı ile Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu. Yeni araçlar aşevi ve cenaze hizmetlerinde kullanılacak. Bafra Belediyesi öte yandan, Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak filosuna kattığı iki araç sayesinde yaklaşık olarak 400 bin TL tasarruf sağlanmış oldu.
İki yeni araçla hizmetteki araç sayısını 93’e çıkaran Bafra Belediyesi, Başkan Hamit Kılıç döneminde 5 yeni araç ile filosunu genişletirken, Haziran ayı içerisinde çalışmalarına başlayan ve çoğu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunmayan kombine satıh kaplama aracı ile dikkat çekmişti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemiz Meclis kararı ile Sağlık Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan iki adet aracımızın genel bakımları yapılarak; aşevi ve cenaze hizmet aracı olarak Bafralı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu şekilde aynı zamanda Belediyemizin kasasından yaklaşık olarak 400 bin TL tasarruf sağlamış bulunuyoruz. Yeni araçlarımız Baframıza hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:43
Öğle
12:33
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.