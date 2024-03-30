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Yeni aşkıyla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'den estetik itirafı geldi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 14:46
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Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra Güçlü Mete ile yeni bir aşka başlayan Ceyda Düvenci son olarak yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

Yeni aşkıyla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'den estetik itirafı geldi!

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl başlayan 'Sakla Beni' dizisiyle televizyon ekranlarında yer alıyor.

Ceyda Düvenci, ayrıca NTV ekranlarında yayınlanan 'Bam Başka Sohbetler' programının da sunuculuğunu üstleniyor.

Fit görüntüsü ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Düvenci bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Düvenci, 'Ben şimdiye kadar bir şey yaptırmadım. Alnımda bir çizgi var, onu çok sertleştiği zaman bir şekilde müdahale ettiriyorum. Onun dışında kendime bir şey yaptırmadım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Oyuncu
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