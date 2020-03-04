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Yeni atanan akademisyenlerden Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

KİLİS HABERLERİ  | 04.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik birimlerindeki kadrolara yeni atanan ve unvan değişikliği ya da görevde yükselerek farklı akademik kadrolara atanan akademisyenler, Rektör Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik birimlerindeki kadrolara yeni atanan ve unvan değişikliği ya da görevde yükselerek farklı akademik kadrolara atanan akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Yüksekokulunda doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanan akademisyenler; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.
Rektör Karacoşkun, akademisyenlerle zaman zaman bir araya gelerek sohbet ortamında görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek 7 Aralık Üniversitesi ailesine yeni katılan akademisyenlere görevlerinde başarılar diledi.
Üniversitelerin akademik ve bilimsel olarak gelişiminin, nitelikli akademik kadrolarla doğru orantılı olduğunu dile getiren Rektör Karacoşkun, üniversite olarak bilimin ışığında, bulunduğu toplumun kültür değerlerini benimsemiş, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bilim insanlarıyla çalışmayı önemsediklerini sözlerine ekledi.

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