Yeni belediye binasının mermer ihtiyacının tümünü ücretsiz karşılayacak

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kentte hizmet veren bir mermer fabrikası sahibi Turgut Özen’in yeni yapılacak olan belediye binasının mermer ihtiyacının tümünü ücretsiz karşılayacağını belirtti.

Başkan Şahin, Özen’in ilçelerine her konuda destek olduğunu söyleyerek, "Turgut Özen yeni yapılacak ve ilçemize yakışacak Osmaneli Belediye binasının mermer ihtiyacının tümünü ücretsiz olarak karşılama sözünü verdi. Her projemize destek olan Turgut Özen Osmaneli Belediyesinin özellikle enerji, tarımsal ve turizm projelerine desteğini sürdüreceğini söyledi. Bu da bizi fazlası ile mutlu etti" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin, Turgut Özen’e Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinde ürettiği ’Lefke Bezi’ hediye etti.



