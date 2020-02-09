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Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği’nden Meclis Başkanı Şentop’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.02.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kütahya’da faaliyet gösteren “Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği” Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Görgün ve Yılmaz Kocatürk’ün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaretine TBMM Divan Katip Üyesi Kütahya Milletvekili İshak Gazel’de eşlik etti.Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Süleyman Yiğit, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u "Gençlerle El ele" programı için Kütahya’ya davet ettiklerini belirterek,” Meclis Başkanımız bize Kütahya’nın gönlünde özel bir yeri olduğunu, önümüzdeki süreçte davete seve seve katılacağını bildirdi.

Kütahya’da faaliyet gösteren “Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği” Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Görgün ve Yılmaz Kocatürk’ün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaretine TBMM Divan Katip Üyesi Kütahya Milletvekili İshak Gazel’de eşlik etti.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Süleyman Yiğit, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u "Gençlerle El ele" programı için Kütahya’ya davet ettiklerini belirterek,” Meclis Başkanımız bize Kütahya’nın gönlünde özel bir yeri olduğunu, önümüzdeki süreçte davete seve seve katılacağını bildirdi. Mayıs-Haziran aylarında Başkanımızın programına göre devletimizin zirvesini şehrimizde misafir edeceğiz inşallah " dedi.
Kütahya’da madde bağımlılığı, kadına şiddet ve çocuk istismarı konularında çalışmalar yapan “Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği”
Gerçekleştirdiği “Gençlerle ele ele” programlarıyla kendi dallarında başarılı olmuş siyaset, spor, sanat ve bürokrasi’ den birçok şahsiyeti gençlerle buluşturuyor.

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