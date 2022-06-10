Yeni Citroen C5 Aircross SUV'un üretimi başladı

İSTANBUL (AA) - Verimli motor seçenekleri ve fonksiyonelliği ile ailelerin en çok tercih ettiği SUV'lardan olan Citroen C5 Aircross SUV, yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, yeni model, efsane Citroen modellerinin üretildiği Rennes fabrikasında bantlardan inmeye başladı.

C5 Aircross SUV, yollara çıkmaya başladığı 2019 yılından bu yana 85 ülkede satışa sunulurken, 245 bini Avrupa'da olmak üzere 325 bin adedin üzerinde satış başarısı yakaladı.

Verimli motor seçenekleri, gelişen teknolojisi ile yeni dış tasarımıyla sınıfının en popüler modeli olarak başarısını devam ettirmeye hazır olduğunu gösteren yeni Citroen C5 Aircross SUV ise markanın efsane modellerinin üretildiği Rennes fabrikasında bantlardan inmeye başladı.

Yeni C5 Aircross SUV, modern ve dinamik tasarımıyla daha güçlü ve özgün bir duruş kazanırken, konfor ve modülerlik açısından sınıfının standartlarını belirlemeye devam ediyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV'yi rakiplerinden ayıran Citroen Advanced Comfort süspansiyon, Citroen Advanced Comfort koltuklar, geniş iç hacim ve Otoyol Sürüş Asistanı gibi sürüş destek teknolojilerinden oluşan kombinasyon, her yolculuğu sakin ve rahatlatıcı bir deneyime dönüştürüyor.

Citroen'e özel Progressive Hydraulic Cushions süspansiyonlar, yoldaki bozuklukları kusursuzca absorbe ederken, yolcuların benzersiz bir konfor düzeyi ile seyahat etmelerini sağlıyor.

Yeni C5 Aircross SUV, segmentte kızaklı, yatırılabilir ve geri çekilebilir üç adet bağımsız arka koltuk sunan tek SUV olarak farkını ortaya koyuyor. Bu gelişmiş modülerlik seviyesini 580 litre ile 720 litre arasında olan sınıfının en geniş bagaj hacmi tamamlıyor.

Rennes fabrikası, Citroen tarihinde özel bir yere sahip. Kısa süre önce 60'ıncı yılını kutlayan fabrika, 1961 yılında Ami 6 ile üretime başladı. Fabrika yıllar içinde başta GS, BX, XM, C5 ve C6 olmak üzere daha birçok Citroen modelini üretti.

İlk C5 Aircross SUV üretimi Mart 2018'de başladı. Yeni modelin üretiminin başlaması, Citroen ile Rennes fabrikası arasındaki bağı biraz daha güçlendiriyor.

