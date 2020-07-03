"Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları’nda

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’tan alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla Bursa’da üretilen Yeni Clio’nun bu başarısıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault tarafından üretilen Yeni Clio’nun, Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’ndan elde ettiği birincilik ödülü, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault Fabrikaları’nda Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio’nun başarısını paylaşmak ve büyük ödülü takdim etmek üzere Oyak Renault Fabrikaları’na ziyarette bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları aktardı:

"Onur Köşesi'nde saklayacağı çok kıymetli bir ödülü daha OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'yla paylaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin birbirinden değerli 74 üyesinin oylarıyla Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio, Türk mühendisi ve işçisinin ortaya koyduğu emek, özveri ve bilgi birikiminin ürünü. Megane Sedan'ın ardından, milyonlarca Euro yatırımla yola çıkan Yeni Clio ile bir kez daha yaşadığımız bu gururu, emeği geçenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. OGD tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili organizasyonunun düzenlendiği 5 yılda 2’nci kez bu prestijli ödülü elde etmek bizim için çok kıymetli. Yeni Clio'nun kısa sürede yakaladığı başarılı satış rakamları, 'Türkiye'nin Otomobili' unvanını ne kadar hak ettiğinin en somut göstergesidir."