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Yeni dezenfekte araçları hizmete başladı

KİLİS HABERLERİ  | 10.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi, dezenfekte çalışması için 4 adet yeni aracı hizmete başlattı.Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş ile birlikte yeni alınan araçları inceledi.Başkan Bulut, Kilis Belediyesi tarafından Uluslararası Göç Örgütü’ ne sunulan ve kabul edilen projeleri kapsamında korona virüs ile mücadelede kullanılan araç gerek ile ekipmanların hibe olarak gelmeye devam ettiğini ifade ederek, “ Daha önce aynı proje kapsamında gelen Turbo ilaçlama, Sırt Atomizerleri ve çeşitli dezenfektanlara ek olarak 4 adet araç halkın sağlığının korunması kapsamında hizmete girmiştir” dedi.

Yeni dezenfekte araçları hizmete başladı

Kilis Belediyesi, dezenfekte çalışması için 4 adet yeni aracı hizmete başlattı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş ile birlikte yeni alınan araçları inceledi.
Başkan Bulut, Kilis Belediyesi tarafından Uluslararası Göç Örgütü’ ne sunulan ve kabul edilen projeleri kapsamında korona virüs ile mücadelede kullanılan araç gerek ile ekipmanların hibe olarak gelmeye devam ettiğini ifade ederek, “ Daha önce aynı proje kapsamında gelen Turbo ilaçlama, Sırt Atomizerleri ve çeşitli dezenfektanlara ek olarak 4 adet araç halkın sağlığının korunması kapsamında hizmete girmiştir” dedi.

Yeni dezenfekte araçları hizmete başladı

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