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Yeni doğan bebeklere “Hoş geldin” hediyesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerine devam ediyor.Pazarlar Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri “Hoş geldin” hediyeleriyle karşılıyor.

Yeni doğan bebeklere “Hoş geldin” hediyesi

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerine devam ediyor.
Pazarlar Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri “Hoş geldin” hediyeleriyle karşılıyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Pazarlar Belediyesi tarafından “Hoş geldin Bebek” hediyesi veriliyor.
0-6 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında “Hoş geldin bebek” sürprizleri hazırlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak amacı taşıyor.
"Hoş geldin Bebek" hediyesinden yararlanmak için Pazarlar’da yaşamak gerekiyor. Başvurular ise Pazarlar Belediyesinin resmi internet sitesi www.pazarlar.bel.tr veya yine Pazarlar Belediyesi tarafından hazırlanan Whatsap İhbar hattı olan 0 542 443 26 43 üzerinden alınıyor. Başvuruların incelenmesinin ardından listeler oluşturularak ailelere randevuyla ziyaret edilecek.
Hediye paketlerinin içinde mama, ıslak mendil, dijital ateş ölçer, emzik, biberon, havlu, battaniye ve bebek bezi bulunuyor. Yardımların 6 ay boyunca devam edeceği belirtildi.

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