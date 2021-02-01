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Yeni doğan bebeklerin ilk hediyeleri Tatvan Belediyesinden

01.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeğin ilk ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak ürünlerden oluşan bebek seti hediye ediyor.“Sosyal Belediyecilik” uygulamalarının öncüsü Tatvan Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bebek sahibi olan aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeğin ilk ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak ürünlerden oluşan bebek seti hediye ediyor.
“Sosyal Belediyecilik” uygulamalarının öncüsü Tatvan Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bebek sahibi olan aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Tatvan Belediyesi, bebeği 0-3 aylık olan ailelere hediye ettiği “yeni doğan hediye seti” ile hem ailelerin mutluluklarına ortak oluyor hem de bebeklerin ilk ihtiyaçlarının bir kısmının giderilmesine katkı sağlıyor. Ekipler, doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek, dünyaya gözlerini yeni açan minik bebekler için “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor. Bebeğini kucağına alan ailelere hediye edilen hoş geldin bebek setlerinde; zıbın takımı, ıslak mendil, bebek bezi ve çikolata gibi ihtiyaçlar bulunuyor.
‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle yeni doğan bebekleri belediyenin ilk hizmeti ile tanıştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlardır. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle anne baba olmuş hemşehrilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ekiplerimiz ayrım gözetmeksizin doğum yapmış anneleri evlerinde ziyaret ederek, ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunup bebek bakım setini hediye edecek. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

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