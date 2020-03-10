Yeni doğan ziyaretleri devam ediyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altındaki mahallelerde yaşayan ve yeni doğum yapan anneleri evinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, yeni doğan ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Belediye sorumluluğu altındaki mahallelerde yaşayan ve yeni doğum yapan anneleri evinde ziyaret eden Asuk beraberindeki Ebe Melike Pündük Yılmaz ve Hemşire Ayşe Tekin ile anne ve bebeğin sağlığı konusunda ailelerle sohbet etti. Yeni doğan hediyelerini de anne ve bebeğine takdim eden Asuk, annenin sağlık durumu bebeğin aşıları ve ilk altı aylık süreçte dikkat edilecekler konusunda aileleri bilgilendirdiklerini aktararak ziyaretlerin düzenli bir şekilde yapılmaya devam edeceğini belirtti.



