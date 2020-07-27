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Yeni evlerine kavuşacakları günü bekliyorlar

MUĞLA HABERLERİ  | 27.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü evleri yanan Yıldız ailesinin yardımına Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi koştu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü evleri yanan Yıldız ailesinin yardımına Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi koştu. Yıldız ailesinin evi hayırseverlerin de desteği ile yenilenecek.

Maden ocağında çalışan evli bir çocuk babası Turan Yıldız’ın Taşbaşı Mahallesi Merkez Sokak üzerindeki evinde yangın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Turan Yıldız’ın evinin yanı sıra aynı bahçe içinde babasının yaşadığı tek göz ev ve depo yangında kül oldu.

20 gün önce bir maden ocağında iş bulduğunu, yangının şokunu atlatamadıklarını, bir buçuk yaşındaki bebekleriyle zor durumda kaldıklarını anlatan baba Yıldız, evlerinin onarımı için hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade etti. Yangında can kaybı yaşanmaması nedeniyle teselli bulduklarını dile getiren Yıldız; ‘Maden işçisi olarak çalışıyorum. 20 gün önce işe başladım. Madene indiğimiz için cüzdanım dahil bütün eşyalarımı zaten evde bırakıyordum. Eşimde o gün açık öğretim sınavına girmek için evden ayrılmıştı. 16 aylık bebeğimiz var. Babamın kaldığı tek göz evde aynı bahçenin içinde. Cumartesi günü öğlen saatinde yangın çıktı. Çalışırken haber aldım. Öğrenince hemen geldim. Geldiğimde evim tamamen yanmıştı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyordu. Tamamen kül oldu. Sabah işe giderken üzerime giydiğim bir elbisem kaldı. Evi tekrardan eski haline getirme imkanım yok. Küçük çocuğum var. Eşim çocuğumla beraber babasının evinde kalıyor. Bende akrabalarda kalıyorum. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.
Yangında kullanılmaz hale gelin evin, Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğinde hayırseverlerin de desteği ile yenileneceği öğrenildi.

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