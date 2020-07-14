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Yeni evlerine kavuştular

BURSA HABERLERİ  | 14.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi’nin yaptığı Cihatlı’da 86, Çukurbahçe’de 13, toplam 99 daireden 31 tanesi açık arttırma usulü ile sahiplerine kavuştu.Gemlik Belediyesi’nin kendi imkânları ile yaptığı 7 etap ve 1038 daireden oluşan toplu konut projesinin Cihatlı ve Çukurbahçe’de bulunan daireleri, açık arttırma ile satışa çıkarıldı.

Yeni evlerine kavuştular

Gemlik Belediyesi’nin yaptığı Cihatlı’da 86, Çukurbahçe’de 13, toplam 99 daireden 31 tanesi açık arttırma usulü ile sahiplerine kavuştu.
Gemlik Belediyesi’nin kendi imkânları ile yaptığı 7 etap ve 1038 daireden oluşan toplu konut projesinin Cihatlı ve Çukurbahçe’de bulunan daireleri, açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Satışa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Encümen Üyeleri Tefik Kaldırım, Mahir Dağ ve Emrah Keskinden ile ilgili daire müdürleri katıldı. Başvuran vatandaşlar talep ettikleri dairelere göre sırayla açık artırmaya davet edildi. Ayrıca satışın yapıldığı alanda güvenlik ve sağlık önlemleri de alındı. Katılımcılara maske ve dezenfektan temin edilirken ateşleri de ölçüldü.
Bir günde onlarca daire satıldı
1+1 ve 2+1 olarak, 56 ile 99 metrekare arasında değişen dairelere 58 kişi başvurdu. Açık arttırma sonucu toplam 31 daire satıldı. En yüksek fiyatla, Çukurbahçe’de 2+1 daire, 341 bin liraya satılırken en düşük fiyatlı daire 1+1 olarak Cihatlı’da 94 bin 500 liraya satıldı.
Açık arttırmada satılmayan daireler 15 günlük yasal sürenin ardından yeniden ihaleye çıkacak. Sonraki ihale 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Gerekli duyurular Gemlik Belediyesi tarafından yapılacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların yeniden başvuru yapması gerekiyor.
Başkan Sertaslan: “Hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun!”
Gemliklilerin daire satışlarına gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye olarak öncelikli görevlerinin vatandaşlara güvenlik ve kullanışlı yaşam alanları oluşturmak olduklarını belirterek “bu kapsamda hızla tamamlanan konutların bir kısmı bu gün satıldı. Kalanlar ise yeniden açık arttırma ile satışa çıkacak. Hemşerilerimiz, Bankaların düşük faiz oranlarıyla kredi verdiği konutlarımızın özelliklerine belediyemizin internet sitesinden ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

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