YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

07.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı.

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Gemi geçişi için trafiğe kapatılan Galata Köprüsü'nün baskül ayakları açıldı. Unkapanı Köprüsü dubaları deniz geçişi için çekilirken, Taksim-Yenikapı Metrosu Haliç Geçiş Köprüsü de deniz trafiği için açılk hale getirildi.

Gemi geçişinin tamamlanmasının ardından Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendiİstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Her an çökebilir: Yan yatan 5 katlı binayı altında kalan kamyonet tutuyorHer an çökebilir: Yan yatan 5 katlı binayı altında kalan kamyonet tutuyor
Mobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladıMobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Salı

Şi̇ri̇n Eczanesi̇
Arnavutkoy
Şi̇fanur Eczanesi̇
Bagcilar
Şi̇fa Eczanesi̇
Besiktas
Şi̇fa Eczanesi̇
Sile
Şurup Eczanesi̇
Kartal
İpekay Eczanesi̇
Sultangazi
İpek Eczanesi̇
Bagcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.