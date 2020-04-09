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Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.04.2020 03:37 | Son Güncelleme

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü, trafiğe kapatıldı.

Bakım onarım çalışmaları ve Haliç Tersanesi'ne Şehir Hatları vapur geçişi için Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Trafiğe kapama işleminin ardından Galata Köprüsü'nün baskül ayakları açıldı. Unkapanı Köprüsü dubaları deniz geçişi için çekilirken, Taksim-Yenikapı Metrosu Haliç Geçiş Köprüsü de deniz trafiği için açıldı. Köprülerin açılması ile Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersane geçişleri tamamlandı. Köprülerin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 köprü de kapatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

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