YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek

Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek

03.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verileceğini bildirdi.

Bakan Özer, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız. Değerli öğretmenizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteğiİranlı hayırseverden Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan Kızılay tırlarına yakıt desteği
Halsey yarın akşam İstanbul'da konser verecekHalsey yarın akşam İstanbul'da konser verecek
Antalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandıAntalya'da acil serviste 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Özge Kılıç

Ankara Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.