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Yeni hedef, BAL Liginde şampiyonluk

YALOVA HABERLERİ  | 12.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyespor, TFF’nin 2.

Yalova Altınova Belediyespor, TFF’nin 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in oynatılmayıp, liglerin tescil edilmesinin ardından bir sezon aradan sonra yeniden BAL Ligi’ne çıktı.
Altınova Belediyespor’un, Yalova süper Amatör Liginde son 3 haftaya 5 puan farkla lider girdiğini hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Şampiyonluk ilçemize ve ilimize hayırlı olsun” dedi.
3. Lige çıkan Yalovaspor ile BAL Ligine çıkan Altınova Belediyespor camialarını tebrik eden Metin Oral, “Takımlarımızın bir üst lige çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum. Altınova Belediyespor olarak, biz bir aileyiz. El ele vererek takımımızı yeniden BAL Ligine çıkardık. Bu yolda bize eşlik eden herkese sonsuz teşekkür ederim. BAL Liginde de hedefimiz şampiyonluk ve 3. Lig olacaktır” diye konuştu.

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